Stiri pe aceeasi tema

- MAI PUTIN…Pronuntat in apel, dosarul in care a fost trimis in judecata adminstratorul piscinei Paradis din Barlad si societatea condusa de acesta, ia o noua intorsatura. Si asta dupa ce Curtea de Apel decide reducerea cuantumului daunelor morale la care au fost obligati, in solidar, inculpatii. Initial,…

- Rasturnare de situație la „Asia Express”, in cel de-al doilea sezon al emisiunii! Bogdan a inceput sa se simta rau și a avut nevoie de ajutor medical, riscand sa nu intre la cursa pentru ultima șansa! Totuși, o alta echipa puternica revine in competiție!

- Rasturnare de situație in cazul batranei din localitatea Leurda, județul Gorj, care a fost concediata dupa ce a aparut la TV. Astfel, la o zi dupa ce conducerea unitații de invațamant a decis sa o concedieze pe femeia care era angajata la varsta de 83 de ani, acum hotararea a fost revocata.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7625 lei/euro, o scadere de 0,01% fata de nivelul atins vineri. Francul elvetian a urcat la cel mai mare nivel din iulie 2015 pana in prezent. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul…

- O adevarata lovitura de teatru in legatura cu pensiilor romanilor! Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) arunca-n aer ultimele informații aparute in spațiul public.Mai precis, dupa ce a fost scos la iveala faptul ca pensiile vor...Citește AICI ce RASTURNARE DE SITUAȚIE s-a petrecut in…

- Barbatul acuzat ca a practicat fara drept stomatologia in comuna Gruiu, caruia politiștii i-au perchezitionat sambata locuinta, respinge acuzatiile si precizeaza ca sotia sa este stomatolog, iar cabinetul este functional din 1992.Vezi și: Incepe judecata la CSM: Cristina Tarcea, sefa Curtii…

- Potrivit anchetatorilor, fapta celor trei minori a fost comisa in noaptea de 8 spre 9 iulie 2018, atunci cand acestia se aflau pe strada A. Sesan (zona strazii Sfantul Lazar) si au observat un barbat de 57 de ani care dormea pe niste cartoane. Cei trei au trezit cersetorul si i-au cerut banii pe care…

- Rasturnare de situație in dosarul prin care fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a atacat la CEDO decizia de revocare din functie, despre care o parte a presei anunța ca a fost admisa si urmeaza sa inceapa judecata pe fond! Nicolae Popescu, avocatul Laurei Codruta Kovesi, spunea ca “Plangerea a…