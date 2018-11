Stiri pe aceeasi tema

- Aparitia unui focar de pesta porcina africana in judetul Maramures a determinat instituirea unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii bolii in judetul Suceava. Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, a convocat, miercuri, Centrul Local de Combatere a Bolilor Suceava, in cadrul caruia s-a ...

- Aproape toti transportatorii de persoane din judetul Neamț au intrat in greva generala, astazi, incepand cu ora 08.30. Acestia au stopat cursele dupa ce dimineata au efectuat transportul elevilor la scoli si al navetistilor. Daca astazi nu se rezolva doleantele transportatorilor, elevii si navetistii,…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat, vineri, surse din Politie, citate de AFP si Reuters, informeaza...

- Apa unui lac din judetul Hunedoara, care se intindea pe cinci hectare, a disparut cu totul. Lacul a secat treptat, pana cand s-a transformat intr-un adevarat desert de mal uscat. Balta Saulesti era un loc indragit de pescari, dar si un habitat pentru numeroase pasari si animale salbatice.

- O tanara in varsta de 17 ani din comuna Spring, data disparuta de la domiciliu, de vineri, a fost gasita in weekend, in judetul Sibiu. Nu a fost victima vreunei infractiuni. Potrivit IPJ Alba, in 7 septembrie, in jurul orei 20.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie…

- Constantin Carp, un ieșean in varsta de 40 de ani, a disparut fara urma. Din cate se pare, pe data de 1 august, la ora 6:00, ar fi trebuit sa se imbarce in avionul care duce spre Londra, insa acest lucru nu s-a

- Politistul din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi, implicat vineri seara intr-un accident rutier in timp ce plecase in cautarea unui copil disparut de acasa, a murit la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca barbatul in varsta de 49 de ani a plecat vineri…

- “In urma actelor de urmarire penala continue desfașurate de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București, impreuna cu Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, a fost recuperat pe raza județului Ilfov, in urma cu puțin timp, pistolul sustras in timpul evenimentelor…