EXCLUSIV: 7est l-a gasit pe celebrul luptator K1, Remy Bonjasky in Iasi

- Tragerea la sorți pentru tabloul principal de la US Open a avut loc joi, iar Simona Halep și-a aflat prima adversara. In turul 1, romanca va evolua impotriva unei sportive venite din calificari. In urma tabloului stabilit, Simona Halep (4 WTA) se poate duela in turul al treilea cu compatrioata Sorana…

- Soferii aflati in trafic prin Podul Iloaiei, traiesc momente de cosmar. Din cauza ploii torentiale si a infrastructurii precare, intalnita pe toate drumurile din Romania s-a format un blocaj rutier. Balta imensa , formata pe sosea impiedica inaintarea masinilor, apa acoperind toate benzile de circulatie.…

- Politistii clujeni au intocmit peste 50 de dosare penale pentru consum si trafic de droguri in timpul festivalului Electric Castle, desfasurat in perioada 17 – 21 iulie la Castelul Banffy, din comuna Bontida, transmite corespondentul MEDIAFAX. Un fenomen alarmant in Romania: Zeci de dosare penale pentru…

- In familia lui Gheorghe Hagi este motiv de sarbatoare! Și asta pentru ca fiica antrenorului de la Viitorul Constanța a dat lovitura intr-un proiect de suflet, pe care l-a acceptat in urma cu ceva timp. Vestea frumoasa a fost primita recent de Kira Hagi, care este in culmea fericirii. In varsta de 24…

- O grupare de proxeneti romani care obliga tinere romance sa se prostitueze in orasele Rennes si Nantes a fost destructurata in Franta, 15 persoane fiind arestate, potrivit cotidianului Le Parisien. O grupare de proxeneti romani, care stransese 1 milion de euro, a fost destructurata in Franta Destructurarea…

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…