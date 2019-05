Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda controverselor, Madonna (60 de ani) a cantat in finala Eurovision 2019 de la Tel Aviv, insa momentul a fost sub asteptari, multi telespectatori fiind de parere ca „regina muzicii pop“ mai mult s-a chinuit decat sa cante. Iar daca din punct de vedere vocal a lasat de dorit, vedeta s-a salvat…

- Duncan Laurence, reprezentantul Olandei, este castigatorul Eurovision 2019. Artistul, in varsta de 25 de ani, a cucerit publicul si specialistii cu piesa „Arcade“ si marcheaza astfel prima victorie a tarii sale dupa 44 de ani.

- Potrivit datelor furnizate de mai multe case de pariuri online, centralizate de site-ul eurovisionworld.com, reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, care participa cu piesa "Arcade", are 46- sanse sa castige editia de anul acesta a concursului muzical. De altfel, Laurence a fost cel mai bine cotat…

- Reprezentantul Olandei este, potrivit caselor de pariuri, marele favorit in finala Eurovision 2019, care va avea loc sambata seara, la Expo Tel Aviv, din Israel, iar podiumul este completat de artiștii din Australia și Suedia.Potrivit datelor furnizate de mai multe case de pariuri online,…

- Romania, reprezentata de cantareata Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea in finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, in Israel.Aceasta este pentru a doua oara consecutiv cand Romania nu se califica in finala Eurovision.…

- Casele de pariuri au inceput de cateva saptamani sa anunțe favoriții pentru caștigarea concursului muzical Olanda, Rusia, Elveția, Suedia și Italia care se va desfașura anul acesta in Israel, la Tel Aviv. Potrivit celor mai recente predicții, Olanda, Rusia, Elveția, Suedia și Italia au cele mai mari…

- In finala Eurovision 2019 sunt calificate direct sase tari, cele cinci mari finantatoare ale show-ului (Big Five) si tara-gazda. Va prezentam in continuare piesele pe care artistii mizeaza in lupta pentru ravnitul trofeu al concursului international ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv.