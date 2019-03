Eurostat: Românii, campioni la obținerea cetățeniei altei țări Aproximativ 825.000 de persoane au dobandit in 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in scadere fata de 995.000 de persoane in 2016 si 841.000 in 2015, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Din totalul numarului de persoane care au dobandit cetatenia unui stat membru al UE, doar 17% sunt fosti cetateni ai unei alte tari membre a blocului comunitar, in timp ce majoritatea este din afara UE. Conform acestor date, romanii (25.000 de persoane), polonezii (22.000 de persoane) si britanicii (15.000 de persoane) au fost in 2017 cele mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

