EUROPARLAMENTARE 2019. PSD acuză USR că pregăteşte incidente în Diaspora Apar primele acuzatii intre partide, cu privire la fapte ilegale legate in ziua votului. Social-democratii distribuie pe Facebook un mesaj atribuit USR Diaspora, in care reprezentantii partidelor sunt indemnati sa creeze cozi false la sectiile de votare din strainatate, pentru a genera revolta. “Catre toate organizatiile USR Diaspora: avem semnale ca votul pe diaspora este The post EUROPARLAMENTARE 2019. PSD acuza USR ca pregateste incidente in Diaspora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar primele acuzatii intre partide, cu privire la fapte ilegale legate in ziua votului. Social-democratii distribuie pe Facebook un mesaj atribuit USR Diaspora, in care reprezentantii partidelor sunt indemnati sa creeze cozi false la sectiile de votare din strainatate, pentru a genera revolta."Catre…

- Fostul ministru al justiției, Tudorel Toader, face o analiza „la sange”, pe contul sau de Facebook, a ceea ce el a numit „Epopeea «neavizarii» Codurilor penale!”. Tudorel Toader a realizat, pe Facebook, o critica dura a tot ce a insemnat procesul de modificare a codurilor penal și de procedura penala,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a postat, vineri, o fotografie de la Penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general Augustin Lazar a fost presedinte al Comisiei de liberari, alaturand pozei mesajul “Calvarul Aiudului”. “Calvarul Aiudului ! – La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunța ca este impotriva organizarii unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din 26 mai de anul acesta, transmite organizatia intr-un comunicat remis miercuri MEDIAFAX, dupa intalnirea avuta marti cu presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni. Reprezentanții…

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea propune romanilor…

- Partidul Social Democrat a depus lista candidaților pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai 2019. Codrin Ștefanescu a facut primele declarații dupa ieșirea de la Biroul Electoral Central. „Am depus 1. 330. 995 de semnaturi. In doar o saptamana, atat ne-am alocat pentru strangerea…

- Prim-vicepreședintele PNL București, Alexandru Nazare, lamurește, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce nu se afla pe lista pentru alegerile europarlamentare, dar și care sunt planurile sale de viitor. „Nu ma aflu pe lista pentru europarlamentare pentru ca nu mi am depus dosarul de candidatura.…