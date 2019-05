In anul 1972, in apropiere de orasul Galati, foarte aproape de ruinele unei cetati antice, au fost descoperite mai multe artefacte care arata ca in zona au trait, au luptat si au murit oameni ale caror origini sunt in Egiptul antic. La aproape cinci decenii de la descoperire, oamenii de stiinta inca nu au ajuns la o concluzie ferma cu privire la acestea.