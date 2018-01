Stiri pe aceeasi tema

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, pe care si-l doreste guvernul britanic, este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, conform AFP.

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP. ''Aceasta analiza arata ca niciuna dintre optiunile…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- "Daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind piata unica, uniunea vamala sau dispozitiile tranzitorii (...), aceasta ar putea conduce la pierderea a 482.000 de locuri de munca", a avertizat alesul laburist intr-un comunicat.Printre sectoarele analizate…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.…

- Uniunea Europeana este angajata într-o lupta pe doua fronturi pentru propria ei supravietuire. Pe cel de Vest, Marea Britanie a votat pentru iesirea din UE, iar Bruxelles-ul si Londra depun eforturi pentru a gasi o baza reciproc avantajoasa pentru viitor. În Est, blocul comunitar a admonestat…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Marea Britanie nu poate avea o negociere speciala pentru Londra, a spus pentru The Guardian negociatorul șef pentru Brexit din Uniunea Europeana, in ciuda dorințelor Theresei May de a incheia un acord...

- Parlamentul European si-a declarat miercuri sprijinul pentru lansarea urmatoarei faze a negocierilor intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Parlamentul European si-a adoptat rezolutia privind Brexit-ul, in care noteaza ca au fost realizate progrese suficiente…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de ieșirea acestei țari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marți negociatorul-șef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu miniștri din UE inaintea…

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Incheierea unui compromis cu privire la Brexit a trezit ”un nou sentiment de optimism” in vederea continuarii negocierilor catre un acord comercial intre Londra si Bruxelles, apreciaza premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, scrie news.ro.”Bineinteles, nimic nu este incheiat atat timp…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Romanii din Marea Britanie nu au de ce sa iși faca griji in legatura cu viitorul lor. Nu vor fi trimiși acasa dupa Brexit. In negocierile dintre Londra și Bruxelles au fost clarificate in principiu drepturile cetațenilor dupa divorțul britanicilor.

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- O intelegere elaborata minutios intre Londra si Bruxelles a fost deraiata in ultimul moment luni seara, dupa ce Unionistii din Irlanda de Nord au respins propunerile premierului Theresa May de a mentine provincia aliniata la Uniunea Europeana dupa Brexit.

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un compromis in privinta granitei irlandeza post-Brexit, depasind unul dintre obstacolele majore pentru lansarea negocierilor comerciale intre cele doua parti, potrivit unui document de lucru citat luni de televiziunea publica irlandeza RTE, relateaza…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Negociatorii britanici și cei europeni au ajuns la un acord de principiu asupra valorii obligațiilor restante ce trebuie platite de Londra inainte de trece la negocierile pentru retragerea Marea Britanii din UE – in jurul a 50 de miliarde de lire sterline. Potrivit unor surse diplomatice citate de Financial…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, scrie cotidianul britanic The Telegraph. Două surse au confirmat pentru publicația britanică faptul că cele două…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambitios' acord comercial dupa Brexit, insa doar daca Londra va respecta conditiile stricte europene, a declarat luni negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP.UE refuza sa discute despre un…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte europene, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP.

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie trebuie sa rezolve rapid probleme majore in negocierile privind Brexit, precum drepturile cetațenilor și "factura divorțului" dintre Londra și blocul comunitar, dar exista mari șanse sa se ajunga la un acord, a estimat negociatorul

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Urmatoarea runda de negocieri, a sasea, intre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind Brexit-ul va incepe in data de 8 noiembrie la Bruxelles, a anuntat marti David Davis, negociatorul-sef britanic, informeaza AFP. David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 si 9 noiembrie,…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon cauta sa obtina confirmarea ca Marea Britanie doreste sa ajunga pana la finalul anului la un acord cu Uniunea Europeana privind perioada de tranzitie post-Brexit, potrivit unei scrisori trimise premierului britanic Theresa May si data publicitatii vineri de executivul…

- Marea Britanie nu poate sa avanseze cifre privind intelegerea financiara cu Uniunea Europeana decat in momentul unui acord final privind Brexit, a declarat duminica ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, avertizand ca Londra nu blufeaza in privinta negocierilor, relateaza agentia Reuters.…