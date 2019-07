Emily lansează noul single „E mai bine Așa” Tanara interpreta de la Chișinau, Emily, a lansat de curand cea mai noua piesa, „E mai bine Așa”, o balada pop-rock, cu versuri profunde, pe alocuri nostalgice, in colaborare cu interpretul și producatorul EL Radu și echipa sa din Spania. Din spusele tinerei interprete, e o placere absoluta sa ai posibilitatea sa colaborezi cu o echipa internaționala ce ofera calitate la nivel de sunet. Pana la apariția „E mai bine Așa”, Emily a avut o colaborare frumoasa cu interpreta și compozitoarea Georgeta Voinovan, astfel a aparut și piesa ei de debut, “Trifoi cu Patru Foi”. Un aport aparte in ascendența… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

