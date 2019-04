Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, afirma ca "a scapat geografia de la Bacalaureat", in contextul in care au existat reactii dure la noua reforma a educatiei anuntata de ministru. "Nimeni nu este lipsit de greseli sa spunem asa. Am scapat, desi am citit de 4 ori documentul pe care l-am prezentat…

- Structura sistemului de invațamant va fi modificata, potrivit propunerii facute, vineri, de ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu. Prima schimbare va fi redenumirea clasei pregatitoare, care se va numi „clasa intai”. Schema prezentata ca propunere de ministrul Educației arata ca…

- Licitatia pentru manualele scolare a fost lansata si se asteapta ofertele, a anuntat, joi seara, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu. „Licitatia a fost lansata, asteptam sa se depuna ofertele de manuale, urmeaza etapa de evaluare si, dupa ce trec de evaluarea extrem de severa pe criterii…

- Conform ordinului ministrului Ecaterina Andronescu referitor la structura anului scolar 2019-2020, la toate liceele tehnologice si la scolile profesionale elevii vor avea doar 37 de saptamani de scoala, in loc de 41, cum erau pana in prezent. "Pentru clasele liceale – filiera tehnologica si pentru clasele…

- Simulare la BAC in fiecare an din clasa a IX-a pana la clasa XII-a, a fost propunerea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, in cadrul unei conferințe de presa, cu scopul de a-i determina pe elevi sa se pregateasca in mod constant pentru Bacalaureat.

- Anul scolar viitor va incepe pe 9 septembrie si se va incheia pe 12 iunie, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu. Semestrul I al anului scolar...

- Ministerul Educației a venit cu precizari dupa ce Ecaterina Andronescu a declarat ca ia in considerare crearea de clase speciale pentru elevii cu dificultați de invațare sau cu nevoi speciale. Intr-un comunicat, Ministerul Educației Naționale transmite ca nu se urmarește crearea de clase separate…