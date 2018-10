Elevi jigniţi şi ameninţaţi de profesoara lor: "Nu-mi place de voi, vă dau nota doi" "Va dau la toti 2, de la un capat la altul! Natie de mahalagii, de prost crescuti, cu aere de genii, astia sunteti!",sunt cuvintele profesoarei de tehnologie, care preda la doua scoli din sectorul 6. De la inceputul anului, in fiecare zi, si-ar fi tratat elevii cu reprosuri si amenintari, acuza parintii. Parintii sunt hotarati sa nu isi mai lase copiii sa intre la ora de tehnologie, pana cand profesoara nu va fi data afara din sistem. Asa ca au iesit in strada ca sa protesteze. Profesoara nu este la prima abatere. A fost data afara din alte doua scoli pentru acelasi comportament,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

