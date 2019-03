Efectul Crimeea: Ce i-a entuziasmat pe ruși și care e prețul pe care îl vor plăti În urma cu cinci ani, luptatorii puternic înarmați pro-ruși, cu uniforme verzi și fara insigne, au preluat controlul asupra Peninsulei Crimeea din Ucraina. Câteva saptamâni mai târziu, la 16 martie 2014, guvernul rus a organizat un referendum extrem de controversat prin care populația locala era consultat în vederea soartei peninsulei. Aproape 97% din alegatori au votat în favoarea scenariului în care Crimeea se alatura Rusiei. Astazi, nimeni nu mai vorbește despre Crimeea. Rușii se confrunta cu probleme mai urgente, informeaza DW.

