Educatia, pe ultimul loc in topul cheltuielilor romanilor. Mancarea, bautura si tutunul, pe primele locuri

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 45 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a avansat cu 14%, pana la 8,98 miliarde euro, arata datele publicate miercuri de Institutul National de…

- Angajatorii din sectorul „sanatate si asistenta sociala“ au creat 13.700 de noi locuri de munca in ultimul an, efectivul de salariati din acest sector ajungand la 386.200 de persoane in luna iulie a acestui an, potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica. De asemenea, institutiile…

- Angajatorii din sectorul „sanatate si asistenta sociala“ au creat 13.700 de noi locuri de munca in ultimul an, efectivul de salariati din acest sector ajungand la 386.200 de persoane in luna iulie a acestui an, potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica.

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, coform datelor Institutului National de Statistica (INS). Surpriza: pretul la carnea de porc.…

- Citricele si fructele meridionale, dar si ouale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii august fata de iulie la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru gaze naturale, energie electrica si tarifele serviciilor postale si de transport aerian, reiese din datele Institutului…