- Polițiștii locali aradeni din cadrul Biroului Activitate și Control Comercial, in urma unei reclamații, au intreprins verificari la un service auto care funcționa ilegal in cartierul Gai, din municipiul Arad. In urma verificarilor efectuate in temeiul H.C.L.M. Arad 192/2017, a O.G.99/2000, actualizata…

- Proiectul Asociației motoADN de extinderea programului RABLA pentru scutere și motociclete noi intra in urmatoarea etapa Proiectul motoADN se bucura de sprijinul autoritaților in domeniu – Administrația Fondului pentru Mediu și Registrul Auto Roman – conferința de presa; Constituirea unui grup de lucru…

- Marii caștigatori ai competiției Asia Express – CRBL și Oase au fost provocați de Unica.ro sa se descrie reciproc in trei cuvinte. Vezi clipul video și afla ce a ieșit… CRBL: In trei cuvinte? Mama, mult… Oase: „Mama“, „mult“ și mai ai unul. Hai, repede, repede! Oase: Trei cuvinte? De bine sau de…

- Ministrii apararii prezenti in capitala polona au avut discutii extinse privind contributia statelor B9 la intarirea posturii de descurajare si aparare, cu accent pe implementarea coerenta si operationalizarea deplina a Prezentei Aliate Avansate de pe Flancul Estic. „Am pledat pentru o abordare coerenta…

- Afacerile din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a inregistrat o crestere cu 4,3%, ca serie bruta, in ianuarie 2019 fata de aceeasi perioada din anul precedent, in mare parte ca urmare a vanzarilor de motociclete, piese si accesorii aferente,…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va rechema la service 863.000 de vehicule in SUA deoarece nu indeplinesc standardele federale legate de emisii. Producatorul auto italo american a anunțat ca sunt vizate unele modele produse incepand din 2011: Dodge Journey, Dodge Avenger, Dodge Caliber si Jeep Compass.…

- Un practicant german de iahting, care a cazut peste bord in apele agitate din proximitatea Noii Zeelande, a dezvaluit ca viata i-a fost salvata de pantalonii lui, pe care a reusit sa ii transforme intr-un dispozitiv improvizat ce l-a ajutat sa pluteasca timp de trei ore, inainte de a fi recuperat…

AIR BAG SRL beneficiar al contractului de finanțare nr. 1210 din 07.03.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management și cu...