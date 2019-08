Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul sustine sambata, 10 august, de la ora 11.00, meciul din etapa secunda a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu Dunarea Calarasi, echipa retrogradata din Liga 1. Este prima partida pe care o disputa "marinariildquo; in acest sezon pe teren propriu. In clasament, FC Farul se afla pe locul zece,…

- FCSB si FK Mlada Boleslavau terminat la egalitate, 0-0, joi seara, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, pe Stadion ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu. AGERPRES

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor sai in remiza cu Poli Iași, scor 0-0, in cadrul etapei a patra a Ligii 1. Vezi AICI detalii despre meci „Cred ca in a doua repriza am jucat numai noi. Am avut situații in careu, am avut o ocazie cu…

- Plecata cu un avantaj de 3 goluri obtinut in meciul tur, diferenta ce trebuia sa fie mai mult decat linistitoare, FCSB a tremurat serios pentru califcarea in turul 3 preliminar al Europa League

- Apele sunt tulburi la FCSB, dupa ce echipa antrenata de Bogdan Andone a fost invinsa de FC Botosani, scor 0-2, la Pitesti, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Patronul vicecampioanei Romaniei, Gigi Becali, a dezvaluit ca directorul sportiv al gruparii ros-albastre, MM Stoica, l-a anuntat ca vrea sa-si…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, intr-o partida disputata, pe teren propriu, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa ilfoveana a reusit sa deschida scorul in minutul 10 prin Mihai Capatina, insa pana la pauza Astra Giurgiu…

- FC Hermannstadt va disputa meciurile de pe teren propriu din sezonul 2019/2020 la Targu Mures, a anuntat, marti, directorul executiv sibienilor, Iuliu Muresan. Sezonul trecut, Hermannstadt a jucat acasa la Targu Mures, la Cluj si la Pitesti si doar ultimele etape le-a disputat pe Stadionul Municipal…

- ​FC Voluntari a învins-o pe Concordia Chiajna, scor 2-1, pe teren propriu, în ultimul meci al etapei a zecea din play-out-ul Ligii 1. În urma acestui rezultat, FC Voluntari s-a distanțat la trei puncte de locul de baraj, ocupat de Hermannstadt, în timp ce echipa lui Adrian Falub…