E haos pe piata energiei electrice! Nimeni nu intelege ce preturi a plafonat Guvernul si nici cat il va costa curentul pe roman, in 2019

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a pus in dezbatere publica pe 28 decembrie, aproape simultan cu publicarea de catre guvern a controversatei ordonanțe de urgența prin care se plafoneaza prețul la gaze la 68 lei/MWh, un proiect de ordin de monitorizare a pieței en-gros…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat, vineri, pachetul de reglementari pentru comercializarea energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile de catre prosumatori, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Fostul premier PSD Victor Ponta spune ca ministerul condus de Tudorel Toader a formulat nu mai puțin de 72 de obiecții la textul ordonanței de urgența prin care Guvernul Dancila vrea sa introduca noi taxe, sa inghețe unele drepturi ale bugetarilor și sa amane majorarea pensiilor pana la 1 septembrie…

- Energia electrica generata din surse regenerabile de persoanele fizice (prosumatorii), ar trebui preluata in retea de la 1 ianuarie 2019, factura urmand sa fie compensata, insa Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) nu stie cum poate fi realizat practic acest lucru.

- Liviu Dragnea urmeaza sa aiba o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ministrul Eugen Teodorovici și consilierul Darius Valcov. Tema intrevederii o reprezinta bugetul pe anul viitor. Liderii PSD trebuie sa ajunga azi la sediul partidului pentru a decide cum se vor imparți banii pentru…

- 'Afirmatia acestuia ca Vestul Europei nu doreste constructia de autostrazi in Romania pentru ca nu vrea dezvoltarea Romaniei este o manipulare grosolana a propriei incompetente si a guvernului din care face parte. Prin astfel de afirmatii, Darius Valcov, cel care conduce in realitate guvernul de…

- Va spun sincer, am crezut ca, in ceasul al douasprezecelea, ministrul Teodorovici va suna alarma si va incerca sa-i trezeasca si pe colegii sai de Guvern, dar mai ales pe sefii sai, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Darius Valcov. M-am inselat. Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a lansat, in sfarsit, in dezbatere publica un proiect de ordin care le va permite romanilor sa vanda, fara a-si face firma, energia electrica produsa acasa, cu ajutorul panourilor fotovoltaice de pe acoperis sau al altor dispozitive…