- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca pentru anul de invatamant 2018 2019 se prevede o crestere cu 40 a planului de scolarizare in institutiile de educatie in domeniul…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale Mircea Dusa a avut miercuri o intrevedere cu Paul Savereux, director in cadrul Diviziei pentru Politici si Planificarea Apararii a Secretariatului International al NATO, se arata intr-un comunicat al MApN, transmis…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit, joi, pe Jamaan Rashid Ben Ragosh, presedintele Universitatii Arabe Naif pentru Stiintele Securitatii, cu sediul in Arabia Saudita, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.…

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, a declarat joi, la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures, in timpul lansarii cartii "Pretul demnitatii. O istorie altfel", scrisa de Laura Ganea si al carei personaj principal este, ca ar trebui sa revenim la sensurile initiale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Bugetul pe 2018, programele de inzestrare, reforma sistemului medical militar si situatia cazarmilor au fost principalele subiecte abordate in prima ședința din acest an a Colegiului Ministerului Apararii Naționale. Tema principala de discuție in cadrul prime sedinte, prezidate de ministrul apararii…

- Filosoful Mihai Sora ii condamna pe medicii romani care au facut avere calcand in picioare legile, sanatatea pacientilor si chiar cadavrele acestora, fara nicio remuscare, referindu-se la cazurile Lucan si Burnei. "Dragi prieteni, cunoasteti cu totii secventele acelea de la Animal Planet,…

- Trei universitati din Iasi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" se afla intre primele noua universitati din tara, UAIC pe 3, iar TUIASI si UMF impartind aceeasi pozitie din clasament, 4. Raportate la…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Carol Davila” din Bucuresti a deschis o ancheta interna, marti, dupa ce un medic a publicat pe pagina sa de Facebook mesajul pe care l-a primit de la un student care ii atragea atentia asupra unui videoclip filmat de cantareata Carmen Serban in biblioteca…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași urca pe poziția a patra in clasamentul global al universitatilor din Romania – Metaranking universitar 2017, clasament care stabilește ierarhia universitatilor din Romania in functie de rezultatele combinarii performantelor lor individuale…

- Datorita funcției olfactive extrem de dezvoltate, cainii pot sesiza inceputul unei crize de hipoglicemie sau hiperglicemie, insa exista și posibilitatea de a antrena cainii pentru a mirosi compuși volatili care apar in diverse boli, inclusiv in cancere, a declarat marți, in cadrul conferinței ''Aportul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) din Targu Mureș a vernisat luni expoziția de arta plastica "Arta in suflet de medic", care cuprinde numeroase lucrari de pictura, gravura și sculptura realizate de medici și de studenți. Expoziția se afla la ediția a IV-a,…

- Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii vizeaza masuri legislative cu incidenta in multiple domenii din sectorul sanitar: sistemul informatic, activitatea UPU/CPU, definirea unor noi entitati, reorganizarea furnizorilor de servicii medicale, inchirierea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului o cerere de reexaminare a legii pentru modificarea unor acte normative din domenul sanatatii, seful statului atragand atentia ca unele dintre prevederi pot conduce la disfunctionalitati in sistemul de sanatate. Legea pentru modificarea si…

- Reprezentanții Universitații "Constantin Brancuși" (UCB) Targu-Jiu i-au conferit, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa președintelui Senatului Universitații de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București, prof. univ. dr. Mircea Beuran. "Senatul a hotarât…

- Militarii romani au facut in aceasta dimineața primul antrenament pentru parada de 1 Decembrie, la terenul de instructie Ghencea. Potrivit ministerului Apararii Nationale (MApN), aproximativ 3.500 de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de…

- Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" din București a informat marți ca reevaluarea punctajului de examenul de rezidențiat s-a realizat in prezența candidaților, susținand ca nu au existat neconcordanțe sau inexactitați in ceea ce privește corectitudinea dintre evaluarea…

- Potrivit Libertatea, concursul de rezidențiat organizat in București a fost unul cu surprize. In 27 dintre 35 de sali in care a fost organizat concursul, candidații au primit grilele cu intrebari incomplete, deoarece aveau 40 de intrebari, in loc de 200. Conform rectorului UMF, academician…

- 164 de contestații au fost inregistrate, in aceasta seara, la concursul de rezidențiat organizat, duminica, in București, 100 dintre candidați cerand rescanarea grilelor, iar 64 contestand subiectele, potrivit informațiilor oficiale, obținute de Libertatea. Concursul de rezidențiat organizat in București…

- REZIDENTIAT 2017. Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Dupa examen, mai multi participanti s-au plans ca…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizat pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizate pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- Nascuta in Urseni, comuna Moșnița Noua, doamna profesor Marioara Poenaru a absolvit cursurile Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” in anul 1975. Și-a construit, apoi, pas cu pas, o cariera de excepție in medicina timișoreana, ocupand funcțiile de medic-șef de policlinica, director de…