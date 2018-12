După aproape 120 de ani, SUA restituie statului Filipine trei clopote luate ca pradă de război SUA au restituit marti statului Filipine cateva trofee de razboi ridicate in urma cu aproape 120 de ani, respectiv trei clopote dintr-o biserica luate dupa o sangeroasa campanie de represalii, un gest menit sa inchida un capitol dureros al istoriei celor doua tari, relateaza AFP. Manila cere de mai multe zeci de ani returnarea clopotelor de la Balangiga. Restituirea lor survine intr-un moment in care relatiile intre arhipelag si SUA sunt intr-o faza delicata, presedintele filipinez nefacand un mister din dorinta sa de a se apropia de Beijing. Clopotele au fost aduse la bordul unui avion militar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis sa restituie "fara intarziere" statului Benin 26 de opere, furate in razboi de armata franceza in anul 1892, in timpul cuceririi coloniale a fostului regat Dahomey, a anuntat, vineri, Palatul Elysee, scrie Le Point.Decizia a venit dupa prezentarea…

- Biroul de raspuns de urgenta pentru poluarea aerului din Beijing a emis marti cod galben pentru ceata si fum, avertizand oamenii sa ia masuri de precautie, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Clasamentul „TomTom Traffic Index”, realizat de o firma olandeza de sisteme de navigație analizeaza date referitoare la trafic din 390 de orașe, din 48 de țari de pe șase continente. De menționat este faptul ca acest clasament nu cuprinde orașe din Asia, precum Dhaka, Delhi si Karachi, unde…

- Bucuresti este al treilea oras din lume si primul din Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, transmite Bloomberg. La nivel mondial, cele mai aglomerate orase sunt Bangkok, Mexico City,…

- Bucuresti este al treilea oras din lume si primul din Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, transmite Bloomberg. La nivel mondial, cele mai aglomerate oraşe sunt Bangkok, Mexico City, Bucureşti,…

- Xi a promis masurile respective la deschiderea primei expozitii internationale pentru importurile in China, care are loc saptamana aceasta la Shanghai. Cu aceeasi ocazie, transmite Xinhua, presedintele a aratat ca importurile de bunuri si servicii pe piata chineza sunt estimate la peste 30 de miliarde…

- Declarata disparuta in data de 1 iulie 2018, Fan Bingbing s-a intors neașteptat la Beijing. Cea mai cunoscuta actrița chineza a fost ținuta de autoritațile statului intr-un centru de detenție secret, destinat persoanelor acuzate de corupție.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca semnalele venite din partea partenerilor externi privind respectarea statului de drept trebuie luate foarte in serios, punctand ca evaluarea unor politicieni romani conform careia acestia se amesteca in politica interna este fundamental gresita, informeaza…