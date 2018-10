Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, miercuri, in legatura cu criticile vicepresedintelui PSD Adrian Tutuianu la adresa ministrului Economiei, Danut Andrusca, ca PSD este un partid deschis, democratic, unde exista puncte de vedere, optiuni, potrivit Agerpres. Intrebata daca…

- PSD fierbe in asteptarea sedintei in care se decide viitorul lui Liviu Dragnea in partid. Tabara care ii cere demisia si sustinatorii presedintelui au negociat intens azi, fiecare in incercarea de a-si asigura sprijinul cat mai multor filiale ce au reprezentanti in Comitetul Executiv. In acest moment,…

- Inspectoratul General de Politie vine cu precizari dupa ce presa a scris ca fortele de ordine l-au ajutat pe primarul de Orhei, Ilan Sor, sa paraseasca PMAN, acolo unde acesta a incercat sa zadarniceasca protestul opozitiei printr-un contraprotest.

- Mii de oameni s-au adunat duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia a inceput la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN). Evenimentul a demarat cu provocari. Partidul „Sor”, condus de primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat…

- Condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare in dosarul fraudelor bancare de la Banca de Economii si aflat sub control judiciar, primarul de Orhei, Ilan Sor, se bucura de oportunitatea de a putea iesi din tara atunci cand are nevoie.

- Din luna februarie, cand dosarul de condamnare a fostului presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii de Economii, Ilan Sor, primar de Orhei, a fost transferat la Curtea de Apel Cahul, au avut loc doua sedinte de judecata.

- Organizatiile neguvernamentale de media isi exprima ingrijorarea in legatura cu afirmatiile cu caracter amenintator facute la adresa jurnalistilor de catre Ilan Sor, primar al orasului Orhei si presedintele al Partidului Politic Partidul Sor, publicate pe o retea de socializare.

- Dupa protestul organizat vineri, 20 iulie, de primarul de Orhei, Ilan Sor, in fata sediului PDA si PAS, vicepresedintele PL Dorin Chirtoaca vine cu o propunere catre Maia Sandu si Andrei Nastase ca toate fortele proeuropene sa se uneasca impotriva guvernarii.