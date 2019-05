Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne Carmen Dan a avut, sambata, o intalnire cu femeile social – democrate, in comuna Cumpana, județul Constanța, condusa de 19 ani de o femeie-primar. “M-am incarcat cu energie pozitiva astazi la Cumpana și am plecat dupa o vizita care a durat mai bine de 3 ore cu sentimentul…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectele de modificare ale codurilor penale, in acord cu deciziile Curții Constituționale. Au fost 180 de voturi pentru. Proiectul merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a anunțat ca va ataca din…

- Potrivit sfintelor invataturi ale Filocaliei, gandurile sunt miscari ale mintii. Sfanta Scriptura marturiseste faptul ca omul a fost zidit personal de catre Dumnezeu Insusi: „Mainile Tale m-au facut si m-au zidit” (Psalmul 118, 73) – adica Fiul si Duhul Sfant, mainile Tatalui. A suflat apoi asupra lui…

- Motto: „Iar mie, sa nu-mi fie a ma lauda, decat numai in crucea Domnului nostru Iisus Hristos” (Galateni 6, 14) Din pricina numeroaselor incercari ale vietii, oamenii de toata varsta invata vrand-nevrand sa-L caute pe Dumnezeu. Dar adevarata cale ce duce la Adevarul-Hristos trece prin Cruce spre Inviere.…

- Fostul șef al Poliției Rutiere, Lucian Dinița, achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de DNA, a parasit partidul lui Gabriel Oprea, UNPR, la nici o luna de la inscriere. La ora redactarii acestei știri, Lucian Dinița nu a oferit motivul pentru care a pleccat din partidul lui Gabriel Oprea. El…

- Se spune ca Sfantul Sisoie cel Mare – și am sa va vorbesc despre el, pentru ca este la moda sa vorbești despre el, sa vorbești despre Sfantul Macarie cel Mare, de Antonie cel Mare, de Pahomie cel Mare, sunt aștrii pustiului nostru monahal, care au stralucit prin lucrarea lor – se ruga la Dumnezeu The…

- Aproximativ 30 de presedinti si vicepresedinti ai curtilor de apel au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa ia masuri in legatura cu formele radicale de protest ale unor magistrati, sustinand ca judecatorul Cristi Danilet nu este reprezentativ pentru justitia din Romania. Documentul vine…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat miercuri, la Parlament, dupa ce Curtea Constituționala a respins sesizarea lui Klaus Iohannis pe Legea bugetului pe 2019, insa a admis obiecția sa in legatura cu plafoanele unor indicatori specificați in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. „Alocațiile vor fi crescute…