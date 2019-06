Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene.

"Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a adaugat Zarif.

Ministrul iranian de externe anuntase anterior ca tara sa intentioneaza sa prezinta problema 'in fata ONU' pentru a demonstra ca 'Statele Unite mint' atunci cand afirma ca aparatul a fost doborat in timp ce zbura in spatiul aerian international. Potrivit Gardienilor Revolutiei,…