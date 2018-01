Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a provocat, vineri, accidentul din județul Buzau in care a murit nepoata sa de 11 ani, dupa ce a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere, a fost arestat preventiv. El plecase la plimbare cu mașina impreuna cu patru copii, intre care și copila care a murit. Surse…

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala.

- Tragedie in Spania: Larisa a murit chiar in ziua de Craciun! Prietena ei face un apel disperat pe Facebook: "Va rog, dati share, sa putem lua legatura cu fratii ei!", potrivit jurnaldinromania.ro. O tanara face a facut un apel diesperat pe Facebook, dupa ce buna ei prietena, Elena Larisa Berchea,…

- Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care…

- Luminita B. a facut un apel disperat pe contul personal de socializare, dupa ce buna sa prietena Elena Larisa Berchea a incetat din viata, in Spania. Tanara vrea sa gaseasca rudele amicei sale si, astfel, corpul neinsufletit sa poata fi adus in Romania. A

- Rudele si prietenii uneia dintre supravietuitoarele tragediei din judetul Brasov, petrecuta in weekend, au lansat un apel disperat pe internet. Copila de cinci ani, care e in stare grava, are nevoie urgenta de sange si ii implora pe cei care au grupa de sange B III sa mearga sa doneze pentru ea. Va…

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- Cel mai batran barbat din lume a implinit 113 ani și dezvaluie care este secretul sau: legume cultivate in curtea sa și un pahar de vin roșu pe zi, scrie Daily Mail. Francisco Nunez Olivera, cel mai batran barbat din lujme potrivit Guiness Book, și-a sarbatorit a 113-a aniversare in locuința sa din…

- Sute de bucuresteni au mers in ultimele zile la Palatul Regal din Bucuresti pentru a aprinde lumanari si a lasa flori ca omagiu adus Regelui Mihai. In cartea de condoleante deschisa aici, zeci de oameni au lasat mesaje Familiei Regale.

- Un român a fost ucis în Anglia, iar suspecții sunt trei barbați și doua femei. Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre felul în care și-a pierdut viața, însa polițiștii fac cercetari în acest caz. Fiica barbatului, Maria Alexandra a facut un apel…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Conducerea Muzeului National Peles a dispus, marti dupa-amiaza, coborarea drapelului in berna la Castelul Peles, dupa anuntul privind moartea Regelui Mihai I, fost suveran al Romaniei. Casa Regala a anuntat ca trupul neinsufletit al fostului suveran va fi depus in Holul de Onoare al Castelului Peles,…

- Chiar daca la inceputul acestei luni presa italiana și cea de limba romana a relatat faptul ca romanca Iuliana Catalina Bucataru a murit dupa ce a cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila, ancheta poliției italiene a dezvaluit ca lucrurile nu stau deloc așa a relatat ieri…

- Actorul Andreas Petrescu, soțul fostei vedete de televiziune Augusta Lazarov, a comentat pe marginea faptului ca teatrul Constantin Tanase a plecat in turneu dupa moartea celebrei Stela Popescu. Vedeta teatrului de revista din Romania Stela Popescu a incetat din viața in data de 23 noiembrie 2017 ,…

- Numarul copiilor cu parinții plecați la munca in strainatate a crescut. Sunt peste 212.000 de copii, iar aceste date nu sunt nici ele complete, pentru ca includ doar copiii inscriși in sistemul educațional. Adaugand și copiii de varsta antepreșcolara și pe cei neinscriși la școala sau care au abandonat…

- Partenerul de scena al Stelei Popescu, Alexandru Arșinel a ajuns in jurul orei 16:40 la locuința unde a murit marea actrița. "Am primit o maciuca in cap. Nici nu mai știu cand am vazut-o ultima oara, nu ma pot gandi. O mare drama. Nu ne vine a crede la nimeni. O mare drama pentru toți cei…

- Moartea lui Thi Xoan a fost investigata de polițiști, care au concluzionat ca de vina nu ar fi fost incarcatorul, ci faptul ca acesta era rupt și prins cu o banda de scotch. In momentul in care adolescenta s-a atins de el, firele care ieșeau din cablu ar fi curentat-o. Trupul fetei a fost…

- Mirel este mezinul familiei. Are doar 10 ani, insa pana acum a trecut prin grele incercari. Cand altii se bucura de copilarie si nu stiu ce-i greul, micutul acesta a avut grija de parintii sai cat timp au fost suferinzi. Le-a stat la capatai si le-a alinat suferinta. E o mana de om, dar plin de ambitie.…

- O poveste tragica și emoționanta a ieșit la iveala în Marea Britanie, acolo unde un batrân de 87 de ani a fost acuzat ca și-a ucis soția. Lucrurile nu sunt însa așa cum par, iar pentru Brendan Constant finalul poveștii i-a provocat o durere de nedescris. Jean, soția…

- Drama fara margini in familia unui jandarm din Constanta. Marius avea 41 de ani si a murit intr-un accident cumplit produs miercuri seara, pe DN3. Acasa il asteptau sotia si doi copii mici, de un ani si patru ani.

- "De vreo doua-trei saptamani incoace, microbuzul școlar nu mai face tura cu copiii care termina la ora 13:00! L-am intrebat pe domnul director despre aceasta problema și mi s-a spus ca nu sunt bani pentru a face cursa de la ora 13:00, așa ca copiii trebuie sa aștepte o ora! La școala, ca sa ajunga…

- Giuliano Stroe, numit si ''Micul Hercule'' trece printr-o problema destul de dificila. Cel mai puternic copil din Romania ar putea fi obligat sa renunte la scoala, deoarece microbuzul scolar cu care baiatul face naveta pana la scoala, nu mai primeste benzina din partea autoritatilor locale.

- Șoc și durere la Balesti, unde Vasilica, o tanara de 21 de ani, si copilul ei nenascut s-au stins in condiții inexplicabile. Drama familiei Atanasoaiei a impresionat pe toata lumea. Nimeni nu iși da seama cum și de ce a murit pur și simplu o femeie atat de tanara și de sanatoasa. Rudele povestesc ca…

- Dispozititvul de autotestare HIV/SIDA a ajuns, pentru prima data, pe piața din Romania, țara noastra fiind a patra din Europa care poate oferi pacientilor posibilitate de a afla singuri daca sunt sau nu purtatorii acestui virus. In prezent, in Romania, exista peste 14.000 de persoane infectate. “Suntem…

- Socrul Celiei a murit in urma unor complicatii renale aparute subit. Barbatul avea 58 de ani. Vedeta și socrul ei aveau o relație foarte apropiata. "Da, este adevarat. Am pierdut un om minunat! Mereu am spus ca am niște socri extraordinari, tata socru era un om cu o inima mare, un om așa bun…

- Tragedie intr-o scoala primara din orasul Sydney, din Australia. Doi copii de opt ani au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce o masina a intrat in institutia de invatamant. In momentul accidentului, in clasa se aflau 24 de elevi si o profesoara.

- Drama cumplita la Raducaneni. O fetita de opt ani risca sa-si piarda viata din cauza propriilor parinti. Reprezentantii Spitalului de Copii si ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) incearca sa gestioneze un caz medico-social cum nu le-a mai fost dat sa vada: viata…

- Actorul Florin Piersic deplânge moartea regizorului Mircea Dragan, pe care îl considera "un prinț" al cinematografiei românești. El a marturisit ca a aflat de moartea regizorului miercuri.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, faptul ca social-democratii reuniti la un local din zona Floreasca nu sunt acolo pentru a sarbatori ziua lui, in conditiile in care a avut aniversarea sambata, ci s-au strans pentru a socializa. Luni s-au implinit doi ani de la tragedia de la clubul…

- Cinci copii are si ar face orice pentru ei! De fapt, chiar face! A ajuns sa-si vanda trupul pentru a le fi lor mai bine. Traieste insa un alt calvar, fostul partener, aflat in puscarie, o ameninta cu moartea.

- Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, la data de 29.10.2017, ora 20.14, un barbat in varsta de 43 de ani, din orasul Ovidiu, a condus un autoturism pe DJ 228, dinspre DN 2A catre localitatea Poarta Alba, iar la kilometrul 10 600 metri, ar fi pierdut controlul…

- Dupa ce Dem Radulescu s-a stins din viata, iubita lui sotie, Adriana Schiopu, nu si-a mai gasit niciodata verigheta. Invitata la o emisiune tv, aceasta a spus adevarul despre bijuterie. Cel mai de pret simbol al iubirii dintre Dem Radulescu si Adriana Schiopu nu mai este intreg. Invitata in emisiunea…

- O epidemie de ciuma ucide oameni in zonele urbane ale unei destinații turistice, 800 de persoane fiind contaminate, dintre care 74 au murit. Oficalii din Madagacar sunt in alerta, dupa ce, de la finalul lui august, 800 de persoane au fost contaminate cu ciuma. Dintre aceste cazuri, 474 de persoane au…

- Carabinierii italieni au arestat un roman in varsta de 37 de ani, acesta fiind acuzat de violenta si amenintari cu moartea la adresa iubitei sale, o romanca de 34 de ani, relateaza Antena 3.Se pare ca barbatul s a dus la locul de munca al partenerei sale, care presta servicii de asistenta in casa unor…

- Accident cumplit, marti, in Spania! O familie de romani a murit dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit frontal un camion. Teribilul accident a avut loc in apropiere de orasul Guadiana del Caudillo, iar in urma impactului un barbat, fiica lui si nepotul sau au murit. Barbatul in varsta de 53…

- Preotul Petru Gavril si fetita lui au fost condusi astazi pe ultimul drum. Rudele, dar si sute de oameni i-au plans cu lacrimi amare, dupa ce si-au luat ramas bun de la ei si le-au adus o multime de flori. Imaginile surprinse in timp ce sicriele erau duse spre biserica si la cimitir te coplesesc si…

- Atac armat la Londra, in urma cu putin timp. O persoana a murit si alte doua sunt grav ranite. Incidentul a avut loc in statia Parsons Green. Un individ a injunghiat trei persoane, luni seara, in statia Parsons Green. O persoana a murit pe loc, iar alte doua sunt grav ranite. Stire in curs de actualizare.

- Durere fara margini pentru o femeie din comuna Uda. Tragedia s-a produs luni seara. O femeie a plecat de acasa pentru a lua ceva de la o vecina. Aceasta si-a lasat in casa cei doi copii pe care ii avea inauntru, unul de un an si unul de patru anisori. Nimic nu anunta dezastrul ce avea sa se abata…

- Steve Simon, președintele WTA, o lauda pe Simona Halep, noul lider mondial. Președintele Asociației Jucatoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), Steve Simon, a declarat ca Simona Halep este o sportiva exemplara, dupa ce romanca a devenit al 25-lea lider al clasamentului WTA, luni, dupa ce a jucat finala…