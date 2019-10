Stiri pe aceeasi tema

Pe DN72, in comuna Razvad, a avut loc o coliziune intre 3 autovehicule din care au rezultat 2 victime, ranite

Un accident rutier a avut loc astazi pe autostrada A1, km 66 in localitatea Uliești. Evenimentul a facut 3 victime

Pe DN 72, pe raza localitații Mija, a avut loc o coliziune intre 2 autovehicule, un autoturism si o

In aceasta dimineața, in Priseaca, s-a produs o alta coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, 3 persoane au fost

In intersecția dintre DN 72A – DJ 702, in Dragomirești, s-a produs o coliziune intre 2 autoturisme. O persoana a

Detasamentul de Pompieri Vaslui intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare, dintre care una apartinand punctului de lucru Ivanesti, la un accident rutier in localitatea Dragomiresti, comuna Dragomiresti.La interventie participa si o ambulanta tip B apartinand…

ULTIMA ORA...Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina, cu doua autospeciale de descarcerare, la un accident rutier petrecut pe raza comunei Dragomirești. Din primele informații a reieșit ca in accident sunt implicate doua autoturisme și cel puțin o persoana are nevoie de asitența medicala…

Neadaptarea vitezei la condițiile de drum, in curba, a mai facut 2 victime. Evenimentul neplacut a avut loc in satul