Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca are aceeasi relatie cu premierul Viorica Dancila ca in momentul in care a propus-o la sefia Guvernului.



Intrebat in ce relatii este cu premierul Dancila, Dragnea a spus: "Aceeasi ca in momentul in care am propus-o sa fie prim-ministru".



El a explicat ca in Comitetul Executiv National al partidului s-a decis sa se mearga pe varianta remanierii guvernamentale pentru inlocuirea celor trei ministri si nu pe restructurarea Guvernului.



"Erau doua opinii in CExN, asa cum este si firesc la un partid ca al nostru.…