Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor l-a acuzat vineri pe presedintele Donald Trump ca risca o cursa a înarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare, semnat în 1987 cu Rusia.

- Negocierile comerciale dintre SUA si China decurg foarte bine, iar slabiciunea economiei chineze da motiv Beijingului sa lucreze in directia unui acord, a declarat duminica presedintele american Donald Trump, transmite Reuters.Oficiali ai Statelor Unite si ai Chinei se vor intalni in aceasta…

- Reprezentanți la nivel ministerial ai Chinei și Statelor Unite vor discuta luni și marți, la Beijing, termenii unui eventual viitor acord care sa puna capat disputei comerciale dintre cele doua puteri mondiale. Cele doua parți doresc incheierea unui acord in intervalul armistițiului de 90 de zile stabilit…

- Postarea survine la cateva ore dupa primul semn concret al armistitiului in razboiul comercial dintre Beijing si Washington: anuntul facut de China ca va suspenda timp de trei luni, de la 1 ianuarie, suprataxele vamale impuse masinilor si pieselor auto importate din SUA. 'China a anuntat ca cresterea…

- Presedintele 'nu stia si nu a avut vreo reactie dupa' cand a aflat, a insistat Larry Kudlow la canalul Fox News, in timp ce informatii contradictorii circulasera pe acest subiect in cursul saptamanii. In fata jurnalistului care evoca informatii de presa relatand despre un presedinte 'livid', Larry…

- Președintele american Donald Trump nu a exclus marți prelungirea armistițiului comercial de 90 de zile negociat cu omologul sau chinez Xi Jinping sambata la Buenos Aires pentru dezamorsarea conflictului comercial declanșat de Washington, relateaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- Președintele american Donald Trump nu a exclus marți prelungirea armistițiului comercial de 90 de zile negociat cu omologul sau chinez Xi Jinping sambata la Buenos Aires pentru dezamorsarea conflictului comercial declanșat de Washington, relateaza AFP.

- Donald Trump va mentine taxe vamale de 10- pentru un cuantum de 200 de miliarde de dolari la importurile chineze, dar deocamdata nu le va majora la nivelul de 25-, a comunicat Casa Alba. "China urmeaza sa decida formal achizitionarea unei cantitati substantiale de produse agricole, energetice si industriale…