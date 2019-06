Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP. Foto: (c) Yonhap Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Presedintele SUA Donald Trump este în Zona Demilitarizata dintre cele doua Corei, chiar înainte de o întâlnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, a scris agerpres.ro.

- Președintele american, Donald Trump, și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit duminica in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian.Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In a declarat miercuri ca doreste sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în orice moment, de preferabil înainte ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa viziteze tara sa la

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a intalnit luni cu imparatul Naruhito, fiind primul sef de stat care este primit de noul suveran nipon, ce a preluat tronul pe data de 1 mai, la o zi dupa ce tatal sau, Akihito, a ...

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat sambata increzator in faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong Un nu vrea sa-si incalce angajamentele, dupa tirurile cu mai multe rachete cu raza scurta ale Phenianului, relateaza AFP. "Totul este posibil in aceasta lume foarte interesanta, dar cred ca…