Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator districtual din SUA a dat luni o noua lovitura eforturilor administratiei lui Donald Trump de a interzice azilul pentru imigranti, relateaza Reuters. Judecatorul Jon Tigar din San Francisco a blocat prin decizia facuta publica luni o masura anuntata la 15 iulie de administratia…

- Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Afganistan și vor inchide cinci baze militare in termen de 135 de zile, conform unui proiect de acord de pace cu oficialii talibani, a anunțat luni Zalmay Khalilzad, negociatorul SUA, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Acordul trebuie…

- Statul California a initiat vineri un nou demers in justitie impotriva guvernului lui Donald Trump pentru a lupta de aceasta data impotriva noilor reguli in domeniul migratiei in baza carora strainii care beneficiaza de ajutoare sociale si bonuri alimentare nu vor mai primi cetatenie americana, relateaza…

- Administratia presedintelui american Donald Trump a anuntat luni o reglementare care va limita imigratia legala prin refuzarea acordarii de vize si rezidenta permanenta pentru sute de mii de oameni, pe motiv ca sunt prea saraci, transmite Reuters. Statele Unite s-au format sub deviza egalitații dintre…

- Statele Unite ar trebui sa ridice imediat sanctiunile impuse producatorului de echipamente de telecomunicatii Huawei, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, cu doar cateva zile inainte de intalnirea de sambata a presedintilor Donald Trump si Xi Jinping, la summitul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca un razboi intre SUA si Iran ar fi scurt, insa a precizat ca dorinta sa este sa evite o confruntare militara, conform Reuters.„Sper ca nu, dar suntem intr-o pozitie foarte puternica daca s-ar intampla ceva”, a declarat Trump dupa ce…

- Ministrul mexican de Externe Marcelo Ebrard a declarat vineri ca se va intalni in urmatoarele saptamani cu reprezentanții din 19 țari intr-o incercare de a consolida sprijinul pentru planul de a stopa imigrația ilegala catre Statele Unite, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Rareș…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters. "Nici ei, nici noi nu suntem pregatiți",…