Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va numi pe negociatorul sau pentru eliberarea de ostatici, Robert O'Brien, in postul strategic de consilier pentru securitate nationala de la Casa Alba, dupa demiterea lui John Bolton, scrie digi24.ro.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca secretarul de stat american Mike Pompeo nu va ocupa postul de consilier pentru securitate nationala, potrivit dpa. Trump a spus ca a vorbit cu Pompeo despre o astfel de posibilitate, dar ca secretarul de stat a preferat sa vada pe cineva nou in respectiva…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters. Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele american a spus ca Bolton,…

- Donald Trump a anuntat astazi, pe Twitter, eliberarea din functie a consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton. Pentru gestul sau, presedintele american a invocat ''puternice dezacorduri'' fata de ''multe dintre sugestiile sale''. ''L-am informat aseara pe John Bolton ca nu mai este…

- ”Noaptea trecuta l-am informat pe John Bolton ca serviciile sale nu mai sunt necesare la Casa Alba. Am fost in dezacord puternic cu multe dintre sugestiile sale, ca si alti membri ai administratiei”, a scris Trump pe Twitter, adaugand ca va numi un inlocuitor saptamana viitoare.Bolton,…

