- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Bill Shine, director de comunicare al Casei Albe și fost director la Fox News, a demisionat, a anunțat vineri executivul american, potrivit AFP."Bill Shine și-a prezentat ieri (joi seara, n.r.) demisia", a precizat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvânt a lui Donald Trump. "Bill…

- Presedintele american Donald Trump a discutat de la bordul avionului sau prezidential Air Force One cu liderii nipon si sud-coreean, Shinzo Abe si Moon Jae-in, dupa summitul esuat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Casa Alba, informeaza AFP. "El le-a spus ca va continua…

- Președintele SUA, Donald Trump, va decreta "stare de urgența naționala" pentru a obtine fonduri pentru construirea unui zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, un proiect controversat, promis în campania electorala din 2016, a anuntat Casa Alba, informeaza BBC News online. Trump…