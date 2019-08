Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a contestat decizia unei curti de apel federale care a stabilit ca presedintele american a incalcat Constitutia prin blocarea abonarii la contul sau de Twitter a unor persoane ale caror opinii ii displac, transmite Reuters. Potrivit documentului inregistrat vineri seara de Departamentul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Instanta americana a decis ca presedintele american Donald Trump a incalcat Constitutia in momentul in care a blocat mai multe persoane pe contul sau de Twitter, dupa ce utilizatorii retelei de socializare l-au criticat sau ironizat, scrie New York Times.

- Pentru ca Trump foloseste Twitter pentru afaceri ale guvernului, el nu poate interzice unor cetateni americani sa ii citeasca postarile sau sa intre in conversatie cu el, a decis un complet de trei judecatori de la Curtea de Apel a Statelor Unite din Al Doilea Circuit. Primul Amendament al Constitutiei…

- Presedintele american Donald Trump a incalcat Constitutia prin blocarea pe contul sau de Twitter a persoanelor ale caror pareri nu le agreeaza, a decis marti o curte federala de apel, relateaza Reuters. In decizia sa luata in unanimitate de trei voturi, Curtea de Apel din Manhattan a stabilit ca Primul…

- Presedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sambata pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmand ca acesta este "un dezastru" si ca ar trebui sa demisioneze urgent, dupa ce doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri, in mai putin de 20 de ore, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a comis joi o noua greseala de ortografie intr-un mesaj pe Twitter in care s-a laudat cu intalnirile sale diplomatice cu lideri straini si familii regale, printre care si cea recenta cu mostenitorul coroanei britanice, printul de Wales, pe care l-a numit insa 'printul…

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…