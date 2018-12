Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat joi o rezolutie prin care recomanda SUA sa puna capat asistenței acordate Arabiei Saudite pentru razboiul din Yemen și sa ceara in mod direct invinuirea printului mostenitor Mohammed bin Salman pentru moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Associated Press preluat de…

- Lovitura de teatru: prințul saudit Mohammed bin Salman i-a trimis cel puțin 11 mesaje celui mai apropiat consilier, care a supravegheat echipa care a ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, în orele de dinaintea și dupa moartea jurnalistului, potrivit unui raport secret CIA.

- Intrebat despre consecintele asasinarii jurnalistului Khashoggi, presedintele francez a raspuns: "voi avea ocazia fara indoiala sa discut cu printul mostenitor in marja summitului, dar si intre europeni maine dimineata, pentru ca doresc sa organizez o reuniune de 'coordonare' a europenilor inaintea…

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP.…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…