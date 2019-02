Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare a incetat din viata la varsta de 55 de ani. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a acesteia, printr un mesaj postum, scris chiar de jurnalista. Am plecat . Am facut o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine . Si nu voi sti niciodata . Dar drumul meu…

- Fostul halterofil bistritean Alin Vlasin s a stins din viata, vineri, la numai 30 de ani, informeaza Federatia Romana de Haltere pe pagina de Facebook."Component al Centrului National Olimpic de Pregatire a Juniorilor de la Bistrita, vicecampion european de juniori II la campionatele de la Stavanger…

- A fost unul dintre creatorii presei din Valcea, unul dintre cei mai talentati, dedicati meseriei si de substanta jurnalisti valceni.Gazetar de prestigiu, Petre Tanasoaica a ars pentru ziarul si crezurile sale, scrie voceavalcii.ro. La 63 de ani, acesta a murit joi, 3 ianuarie 2018, la Spitalul Judetean…

- Antonia este in doliu! Cantareața tocmai și-a pierdut bunicul pe care, spunea ea, l-a iubit foarte mult. Anunțul a fost facut chiar de artista, pe contul ei de Instagram. Alaturi de o fotografie in care apare cu bunicul ei pe patul de spital, Antonia a scris: „S-a zbatut pana la ultima rasuflare. A…

- "Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin timp in urma", a scris actrița. La surt timp, colegul lui Ken Berry, actorul Larry Storch, a postat un mesaj pe Facebook. "Dragi prieteni. Suntem triști sa va spunem ca iubitul nostru Capitan, Ken Berry,…

- Ani Borsi, fost presedinte al Sindicatului Sanitas Constanta s a stins din viata. Anuntul a fost facut de Sanitas Constanta pe pagina de Facebook:Un gand pios si o lumanare pentru Ani Borsi, fost presedinte al Sindicatului Sanitas Constanta. Ii multumim pentru tot ce a facut pentru membrii de sindicat.…

- Stilista si jurnalista de moda la revista „Marie Claire“, s-a stins din viata vineri seara, in urma unui accident vascular cerebral.„E un moment foarte greu pentru noi si, desi suntem jurnalisti si lucram cu cuvintele, acum ne e greu sa le gasim. Si asta, pentru ca Teo, colega noastra, a plecat…

- O cunoscuta stilista de la noi a murit la numai 25 de ani in urma unui accident vascular, scrie Romania TV. Teodora Maracineanu a murit fulgerator, sambata, fara ca nimic sa prevesteasca tragicul ei sfarsit. Ozana Barabancea scria in urma cu 2 zile pe Facebook ca tanara de 25 de ani a lesinat in sala…