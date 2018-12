Stiri pe aceeasi tema

- Doliu intr-unul dintre cele mai temute clanuri din țara. Legendarul lider al Duduienilor a incetat din viața, sambata dimineața, intr-un spital din Capitala, relateaza cancan.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea primi al 13-lea si al 14-lea salariu Legendarul ”Rege”…

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington, pașind in lumea artistica prin cantarea la trompeta, scrie libertatea.ro.

- Scriitorul Ioan Gheorghe Pricop a murit in noaptea de miercuri spre joi, la locuința sa din județul Vaslui, in comuna Duda Epureni. Ioan Gheorghe Pricop a inceput sa scrie de la vasta de 16 ani, debutand in gazeta școlii. A continuat apoi o viata intreaga sa iși aștearna pe hartie, cu multa sensibilitate…

- Cunoscutul Rapper canadian Jon James (34 de ani) a murit in timpul filmarilor unui nou videoclip, intr-un avion care executa o serie de acrobații, scrie libertatea.ro.Filmarile s-au desfașurat in Vernon, British Columbia, sambata.

- Joe Fay a murit subit la doar 34 de ani, a anuntat staff-ul trupei Godsmack. Nu sunt oferite alte informații referitoare la cauzele care au dus la deces. Comunicatul insista asupra pierderii uriașe suferite de familie și precizeaza ca Joe Fay era un tip modest și bun: "Cu mare regret, si in numele…

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman cunoscut in lumea interlopa din Oradea. In varsta de 31 de ani, omul a murit intr-un teribil accident la Londra, iar, acum, rudele acestuia cauta cu disperare soluții pentru a-i repatria trupul.

- Cantareata de opera Montserrat Caballe, al carei duet cu Freddie Mercury a devenit imnul Olimpiadei din 1992 din Barcelona, a murit la varsta de 85 de ani. Ea era bolnava de mai mult timp si fusese internata intr-un spital din Barcelona luna trecuta. Cariera ei s-a intins pe o perioada de peste jumatate…

- Este din nou doliu in lumea filmului, dupa ce Damian Hill s-a stins din viata. Actorul australian a murit duminica noapte, cu putin timp inainte sa inceapa filmarile pentru un nou film. Damian Hill a murit la varsta de 42 de ani, noaptea trecuta in Melbourne. Momentan, potrivit smh.com, nu se stie care…