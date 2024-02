Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in municipiul București, la un barbat de 48 de ani.Pe numele acestuia a fost emis un mandat…

- Sandra Alexiu, Președintele Asociației Medicilor de Familie din București, trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca medicii ajung la disperare din cauza softului de la Casa de Asigurari de Sanatate. ”Vedeți cat e ceasul? Uitați-va bine. Unii dintre voi dorm. Alții chefuiesc. Jumatate dintre…

- Comunitatea medicala din Romania este in doliu dupa pierderea doctorului Horia Cioflan, medic primar obstetrica-ginecologie, doctor in științe medicale, cu competențe in chirurgie robotica, chirurgie oncologica ginecologica, chirurgie laparoscopica și histeroscopica la un cunoscut spital din București.Originar…

- Primaria Capitalei a aprobat o manifestație a fermierilor și transportatorilor in zilele de duminica, luni și marți in parcarea din Piața Constituției, cu 5.000 de oameni și 200 de vehicule. Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca (lider PSD Sector 5), a susținut ca solicitarea aprobata de Nicușor Dan a…

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost gasita decedata, vineri, aproape de malul lacului Herastrau din Bucuresti, potrivit Agerpres."In urma cu scurt timp am intervenit pentru extragerea din apa a unei persoane, care a fost observata la cativa metri de mal, in lacul Herastrau. Dupa ce a fost scoasa…

- Femeia scoasa cu forța din mașina in traficul din București e avocata Codruța Cerva. Aceasta s-a certat cu nu mai puțin de șase polițiști, la un control in trafic. Pe inceputul filmarii se aude cum Cerva le cere oamenilor legii sa ii spuna cum se numesc și spune ca nu vrea sa se legitimeze. Ulterior,…

- Doi barbați, membri ai clanului Chira din București, au fost loviți joi seara, 30 noiembrie, de o mașina pe trecerea de pietoni, in fața spitalului Fundeni, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Accidentul a avut loc in jurul orei 17.20, cand „conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe…

- Astazi, DIICOT și polițiștii din cadrul Gruparii Violente au desfașurat ample percheziții in diverse locații din Romania, cu accent pe București, in cadrul unei operațiuni vizand membrii clanului Caran, considerata cea mai puternica grupare interlopa din