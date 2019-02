Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant in Statele Unite. Doi parinti vegani sunt acuzati ca si-au infometat copilul de cinci luni dupa ce i-au inlocuit laptele praf din alimentatie cu o formula de lapte bazata pe cartofi.

- Copilul emaciat cantarea putin peste 3,8 kg atunci cand a fost descoperit de autoritati, cu aproape 500 de grame mai putin decat la nastere, transmite New York Post. Julia French (20 de ani) si partenerul ei, Robert Buskey (31 de ani), sunt acuzati de neglijarea copilului. Micutul se afla acum intr-un…

- Durere sfașietoare pentru o familie din Dej. Bebelușul mult așteptat a murit la trei zile dupa de la naștere. Familia indurerata da vina pe un medic arab care a monitorizat-o pe mama pe intreaga perioada a sarcinii care ar fi refuzat sa o consulte sau sa-i faca ecografie, relateaza observator.tv. Tanara…

- Kate, o tanara din Marea Britanie, care a invins cancerul la san, a starnit un val de emoție, dupa ce a luat o decizie care putea sa-i fie fatala. Ea a decis sa nu faca avort in momentul in care boala nemiloasa a recidivat in timpul sarcinii. Tanara internata la Spitalul din Liverpool a fost nevoita…

- Bebelușul prematur a ajuns la Timișoara in luna noiembrie 2018, dupa ce unele spitale au refuzat transferul lui, neavand loc in terapie intensiva. Ministrul Sanatații și consilierii sai s-au implicat pentru salvarea acestui bebeluș, iar miercuri au venit cu hainuțe pentru acest copil de care…

- Ele sunt mamicile celebre ale anului Adela Popescu Vedeta a adus pe lume cel de-al doilea copil pe care il are cu Radu Valcan. Dupa un travaliu care a durat cinci ore, vedeta a nascut la o maternitate din Bucuresti, aducand pe lume un fratior pentru Alexandru. Bebelusul a avut la nastere 3.420 kilograme…

- Prezentatorul de televiziune Cabral a dat publicitații prima fotografie cu bebelușul sau nou-nascut. Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, sunt in culmea fericirii, dupa ce au devenit parinți. Andreea Ibacka a a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Prezentatorul de televiziune a facut publica prima…