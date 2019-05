Stiri pe aceeasi tema

- Radulescu a mai spus ca Romania este stat suveran iar Parlamentul Romaniei are singurul drept de a legifera, inclusiv in politica penala. "Mesajul nostru catre toti ceilalti care nu vor sa asculte aceste chestiuni este asta: suntem un stat suveran, independent, politica ne-o facem noi in statul nostru,…

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european, se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- In ultimii 3 ani, populația Iașiului a crescut cu circa 10%, respectiv 40.000 de locuitori, a declarat pentru HotNews.ro Mihai Chirica, primarul orașului. Fața de recensamantul din 2011, populația orașului a crescut cu ciorca 60.000 de locuitori, asta doar cetațenii cu buletin de Iași. Astfel, orașul…

- Procurorul general, Augustin Lazar a anunțat astazi ca dosarul Revoluției a fost finalizat și trimis spre judecare. In discursul sau, a sugerat in doua randuri ca este un moment prin care ni se ofera nu numai "adevarul juridic" ci și adevarul istoric. Afirmația este surprinzatoare. Adevarul juridic…

- Politologul Alin Fumurescu va fi prezent in Romania intre 12 si 14 martie, la Cluj si Bucuresti, pentru lanssarea editiei in limba romana a volumului „Compromisul. O istorie politica si filozofica”, aparuta la editura Humanitas, in traducerea lui Doru Castaian. „Adevarul” prezinta un fragment din cartea…

- In Republica Moldova a inceput procesul de vot pentru alegerea noului Parlament si pentru un referendum republican consultativ. Urnele s-au deschis duminica la ora 07:00 si se vor inchide la ora 21.00, votarea putand fi prelungita cu doua ore, in baza unei decizii a biroului electoral al sectiei…

- De 10 zile, trupul Vioricai se afla la o morga din Italia. Pentru ca nimeni nu s-a interesat de ea pana acum, legiștii au apelat la presa in speranța ca povestea ei va ajunge și in Romania. ”Femeia a...

- O romanca, Viorica Burtea, in varsta de 34 de ani, a murit de mai mult de zece zile, dar nimeni nu s-a dus la morga spitalului din Ferrara, Italia, pentru a-i ridica trupul neinsuflețit. Romanii din Italia s-au mobilizat pentru a-i gasi familia, gandindu-se ca rudele n-au aflat de tragedie. Familia…