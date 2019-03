Doi directori Facebook parasesc compania

Chris Cox, director de produs, si Chris Daniels, director WhatsApp, parasesc compania Facebook dupa mai bine de un deceniu.



Cox face parte din cercul apropiat al lui Mark Zuckerberg, CEO si cofondator al Facebook. El s-a alaturat companiei in 2005, ca inginer de sofware si a fost indispensabil in construirea News Feed-ului.



"De mai bine de un deceniu, am impartasit acelasi mesaj in care am crezut Mark si cu mine intotdeauna: istoria social media nu este inca scrisa, iar efectele ei nu sunt neutre", a transmis Cox, joi, angajatilor.



"In rolul de creatori ai ei, trebuie…