- La propunerea Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, Colegiul de Conducere al CCIR reunit, miercuri, l-a reconfirmat pe Prof. univ. dr. Stefan Deaconu in funcția de Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional. Ștefan Deaconu a fost reales in funcție…

- Una din doua companii cu capital german din Romania nu sunt mulțumite de formarea profesionala și invațamantul superior din Romania, iar in centrul și vestul țarii companiilor le este greu sa gaseasca personal corespunzator, se arata in Raportul de Conjunctura realizat de Camera de Comerț și Industrie…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a primit la sediul Camerei bucureștene o delegație de oameni de afaceri turci, alcatuita din 11 firme din domeniul industriei chimice și cosmetice, condusa de dl. Ilker Duran, director al…

- Gazda si organizatorul expozitiei, Anca Ciubancan, a declarat vineri, ca prin acest tip de expozitii doreste, printre altele, sa familiarizeze publicul din România cu ceea ce se numeste "arta bruta". "Este o expozitie pusa la dispozitie de catre Camera de comert româno-suedeza,…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT), in parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Bulgaro-Romana din Ruse, organizeaza ... The post Firme bulgaresti, interesate de afaceri in Timis appeared first on Renasterea banateana .

- ARAD. Calificarea forței de munca este una dintre problemele mediului de afaceri, iar Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a reușit sa obțina finanțarea europeana pentru un proiect care presupune specializare și calificare atat pentru angajatori, cat și pentru angajați. „Romania profesionala…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost gazda sesiunii interactive din cadrul vizitei de informare și studiu a unei delegații oficiale a Comisiei Europene, in contextul pregatirilor pentru preluarea Președinției de catre Romania a Consiliului Uniunii Europene (PRES CONS UE).

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat dezbaterea „Soluții pentru rezolvarea in regim de urgența a crizei forței de munca”, aceasta avand ca scop gasirea celor mai bune solutii pentru a oferi firmelor de aici mai multi lucratori. Au fost prezenti la discutii reprezentanti…