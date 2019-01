Claudia Țapardel, europarlamentar PSD (foto: www.psnews.ro) Politica romaneasca a facut la Strasbourg, in 17 ianuarie, o noua gafa europeana majora: a divortat de familia ideologica a social-democratiei, prin vot, si nici nu a inteles ca textul discutat privea destul de putin autoritatile de la Bucuresti. Protectia Bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in ceea ce priveste statul de drept in statele membre este un text scris si promovat de social-democratul Eider Gardiazabal Rubial si de popularul Petri Sarvamaa. Cu prioritate, el se refera, politic, la derapajele juridice din…