Viitorul buget al zonei euro ar urma sa faca parte din urmatorul buget pe termen lung al UE, care va incepe in 2021. Acest buget este destinat sa faca economiile din zona euro mai competitive, in loc sa joace doar un rol de stabilizare in perioadele de criza economica. Marimea bugetului va fi stabilita de liderii din zona euro in contextul urmatorului buget, sau al cadrului financiar multianual (CFM) al UE.

Insa aceasta expresie vaga ofera un spatiu de manevra mai mare pentru deciziile liderilor. 'Atunci cand vorbim despre bani cu ministrii de Finante, discutiile sunt intotdeauna dificile,…