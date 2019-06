DIN NOU! COD PORTOCALIU de vijelie în Dej și împrejurimi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, COD PORTOCALIU de vijelie in Dej și mai multe localitați limitrofe. Avertizarea COD PORTOCALIU este valabila in Mihai Viteazu, Iara, Cașeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Chiuiești, Cuzdrioara, Cațcau, Vad, Petreștii de Jos, Bobalna, Sandulești, Ciurila, Aluniș și Jichișu de Jos. Conform ANM, se vor semnala ”vijelie, grindina de dimensiuni mici si posibil medii, ploi torentiale care vor depasi 25 … 30 l/mp și frecvente descarcari electrice”. Articolul DIN NOU! COD PORTOCALIU de vijelie in Dej și imprejurimi apare… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

