- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa de curand fostul sau soț s-a afișat cu alta femeie, situație destul de neplacuta pentru…

- Diana Dumitrescu a nascut. Indragita actrița a adus pe lume bebelușul in mare secret, in urma cu cateva zile, iar anunțul oficial l-a facut abia astazi. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri, Alin Boroi. Cei doi au devenit parinții unui…

- Mai este foarte puțin pana ce Diana Dumitrescu va deveni pentru prima oara mama, insa, actrița a luat o decizie neașteptata legata de acest eveniment. „Mai am ceva pana nasc și nu vreau sa dau detalii despre acest subiect, pentru ca este ceva ce ține doar de familia mea, așa ca va rog frumos, nu ma…