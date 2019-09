Diana Dumitrescu a nascut in mare secret, in urma cu cateva zile. Vedeta a facut anunțul abia acum, in mediul online. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima oara in urma cu cateva zile. Aceasta a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Carol Anton. Vedeta a anunțat vestea pe contul sau de Facebook, acolo unde a dat publicitații și o fotografie in care apare alaturi de partenerul ei de viața, langa patuțul fiului lor. "Acum un an de zile spuneam amandoi un "DA" hotarat, fericiți și bucuroși ca pornim impreuna pe drumul vieții in dorința de a ne construi o familie. De cateva zile in…