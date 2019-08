Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Statul Islamic (SI) a revenit in Siria in timp ce Statele Unite isi retrag trupele din aceasta tara, a indicat marti intr-un raport un inspector general al Pentagonului, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Chiar daca si-a pierdut 'califatul' teritorial, Statul Islamic in Irak si Siria…

- Anchetatorii locali au fost puși într-o lumina proasta dupa ce în presa au aparut informații care arata ca șefii poliției din Caracal le-au comunicat unor personaje locale cu un trecut dubios date din ancheta privind dispariția Alexandrei.

- Dinții gasiți de polițiști în casa suspectului Gheorghe Dinca ar fi de proveniența umana, provin de la cel putin doua persoane, dintre care una adulta și ni par sa fie scoși prin extracție - este expertiza unui cunoscut stomatolog.

- Apar detalii șocante despre posibilele relații de grad inalt, ale lui Gheorghe Dinca. Principalul suspect in cazul disparițiilor din Caracal ar fi fost amantul unei judecatoare din Caracal, potrivit lui Alexandru Cumpanașu.

- Ana Morodan, dezvaluiri șocante despre dependenta de pastile si alcool! Contesa digitala și-a indemnat fanii sa invețe din greșelile ei. „Pare tare, nu? Treaba asta cu pastila și alcoolul. Dar nu e! Am fost acolo, am trecut prin asta așa ca, credeți-ma, nu va ajuta”, a declarat aceasta.