Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta, incidentul a avut loc, marti dimineata, la statia de taxare de la Fetesti, pe sensul Bucuresti - Constanta, pe banda de e-tarif. Astfel, un autovehicul agabaritic, care transporta stalpi de beton, a distrus cabina,…

- Un vehicul de mare tonaj a distrus o cabina de la stația de taxare de la Fetești, marți dimineața, dupa ce a patruns pe banda destinata e-tarif, situata pe Autostrada Soarelui. Accidentul s-a produs pe sensul spre Constanța și nu s-au inregistrat victime, potrivit Mediafax. Potrivit Companiei…

- Accident rutier in aceasta dimineata, in statia de taxare de la Fetesti Un autovehicul agabaritic a spulberat o cabina a statiei de taxare de pe banda e Tarif, banda destinata platii prin SMS.Accidentul a avut loc pe sensul Bucuresti Constanta, la ora 7.30.Din fericire, nu sunt victime.Potrivit repezentantiilor…

- In perioada 09 – 13 octombrie 2018 se va efectua un transport cu depașiri pe ruta: Constanța Poarta 7 – Autostrada A4 – DN 3 – DN 22C – Medgidia – DJ 224 – DN 2A – Harșova – DN ...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a precizat, marți, ca, in viitor, se ia in calcul o taxare pe kilometru pentru autostrazi dupa modelul european, insa, momentan, in Romania, eliminarea rovinietei ar reprezenta o masura ineficienta din punct de vedere financiar.„Din perspectiva tehnica…

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura afirma, luni, ca solutia parteneriatului public-privat pentru Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti-Brasov aprobat de Guvern este un "dezastru iminent", din cauza stabilirii traseului prin mijlocul raului Prahova si al statiunilor de pe Valea Prahovei.

- Circulatia rutiera se desfasoara in coloane, sambata, pe Valea Prahovei, la Comarnic viteza de deplasare fiind de 30 – 40 de km/h. Si pe Autostrada Soarelui, sensul spre litoral, este aglomeratie, mai ales la statia de taxare Fetesti, din cauza soferilor care vor sa plateasca taxa de pod la ghiseu.

- In perioada 25.07.2018 – 02.08.2018 se va efectua un transport cu depașiri, pe ruta: Nadlac II Punctul de Trecere al Frontierei – Autostrada A1 – DN 7G – DN 7 – Arad – DN 7 – Simeria – Autostrada A1 ...