Stiri pe aceeasi tema

- Sinucidere șocanta in Vaslui! Un barbat, in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost gasit spanzurat intr-o padure din Vaslui. Este a patra sinucidere petrecuta in județul Vaslui, in doar doua luni.

- Decizie șocanta a unui barbat care-și ducea veacul prin zona Garii de Est din Timișoara. In varsta de 33 de ani, acesta a fost gasit spanzurat in aceasta seara, pe strada Ioan Buteanu. Conform primelor infromații, acesta era un om al strazii, nu avea loc de munca și locuia intr-o hala de langa Gara…

- Tanarul, Dinu Pelin, locuia impreuna cu sotia in zona Copou. Duminica la amiaza, sotia acestuia a mers la Sectia 2 Gara si l-a dat disparut, mai ales ca tanarul isi lasase acasa actele de identitate si banii. Cel care i-a gasit corpul in padure a fost un iesean care trecea prin zona, in jurul orei 12.40.…

- Un incident socant a avut loc in Prahova, dupa ce politistii si procurorii prahoveni cerceteaza un barbat in varsta de 23 de ani suspectat ca a violat si ucis o tanara de 19 ani al carei cadavru a fost descoperit duminica intr-o padure din apropiere de Ploiesti. Potrivit reprezentantilor Politiei judetene…

- Descoperire șocanta la Podul de la Maracineni. Un barbat a fost gasit fara suflare, dupa ce s-a spanzurat de grinzile metalice ale podului. Un alt caz a avut loc in luna aprilie, cand un cetatean austriac s-a sinucis , in același loc. Un barbat in varsta de 30 de ani a fost descoperit marti dimineata…

- Descoperire șocanta, facuta in urma cu puțin timp de un trecator, sub podul de la Maracineni. Cadavrul unui barbat a fost zarit atarnand sub podul metalic, foarte aproape de locul in care, acum mai bine de o luna, un alt barbat și-a pus capat zilelor. Anchetatorii sunt la fața locului. Un echipaj de…

- Cadavrul unei tinere a fost gasit la marginea orasului Resita, iar toate indiciile duc catre ipoteza unei crime. Fata fusese data disparuta in urma cu patru zile. „Parchetul de langa Tribunalul Caras-Severin a inregistrat dosarul penal nr. 259/P/2019, constand in aceea ca se efectueaza cercetari cu…

- Doua persoane au fost gasite decedate in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, la Dragomiresti. Este vorba despre un barbat si o femeie, care au fost intoxicati cu fum in urma unui incendiu de vegetatie. “Cele doua persoane decedate in incendiul de vegetatie uscata la Dragomiresti, barbat si femeie au…