Descinderi în Prahova, la indivizi care supravegheau cea mai veche meserie din lume. Politica ? Nu, prostituţia ! F.T. Nu de puține ori, “ și ea, și el, sunt la fel”. De multe ori, fatucile care cad pe spate la vederea cate unui Fat- Frumos din Lacrima, ajungand mai apoi sa se prostitueze, nu sunt chiar țarancuțe- țarancuțe, cu bujori in obrajori, ci știu ce hram poarta acești Casanova ai vremurilor noastre care le trombonesc ! Scriem, așadar, despre fetele care se indragostesc una – doua. Adica, la prima vedere, de primul ieșit in cale. Iar daca respectivul ii spune “Te-am vazut, mi-ai placut”, pai cazute sunt și ele… Poate așa s-a intamplat, poate nu, și in cazul proxeneților ridicați ieri, in zorii zilei,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Politistii prahoveni au dus la audieri 12 persoane, in urma perchezitiilor efectuate, marti dimineata, la persoane banuite de proxenetism prin metoda "loverboy", informeaza IPJ Prahova. Au avut loc perchezitii in Ploiesti, Soimari, Baltesti si Podenii Noi. "De la locuintele perchezitionate, politistii…

- 12 persoane sunt audiate de polițiștii prahoveni, marți dupa-amiaza, in urma perchezițiilor derulate in Ploiești, Podenii Noi, Șoimari și Balțești. IJP Prahova a anunțat ca, in timpul descinderilor, de la locuințele percheziționate, polițiștii au ridicat bunuri ce ar putea proveni din activitatea infracționala…

- Politistii din Prahova au efectuat, marti dimineata, sapte perchezitii la persoane banuite de proxenetism. De la locuințele percheziționate, polițiștii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, bunuri ce ar putea proveni din activitatea infracționala. UPDATE: In aceasta dimineața, polițiștii…

