Stiri pe aceeasi tema

- Asociatiile civice care militeaza pentru autostrada Iasi-Targu Mures sustin ca PSD vrea sa dinamiteze dezvoltarea Moldovei, prin promovarea autostrazii Bacau-Brasov, pe motiv ca ar fi mai scurta si mai ieftina, informeaza news.ro.Dan Radu, reprezentant al asociatiei ”Moldova vrea Autostrada”,…

- Legea privind realizarea Autostrazii Iasi-Targu Mures va fi promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis, in prezenta reprezentantilor celor doua asociatii civice iesene care militeaza pentru autostrada, dar si a parlamentarilor care au initiat proiectul. Dan Radu, reprezentant al Asociatiei ”Moldova…

- Dan Radu, reprezentant al Asociatiei ”Moldova vrea Autostrada” a declarat, pentru News.ro, ca presedintele Klaus Iohannis va promulga, vineri dupa-amiaza, legea privind realizarea autostrazii Iasi-Targu Mures, iar cu aceasta ocazie va fi organizata o scurta ceremonie la Cotroceni. ”Presedintele…

- Centenarul Marii Uniri. Cu o seara inainte, tricolorul romanesc fusese arborat si pe cladirea Universitatii din Cernauti. In ziua Congresului, pe 28 noiembrie 1918, presedintele Consiliului National, Dionisie Bejan, a rostit cuvantul de salut, din care citam: "Intruniti astazi in acest maret locas,…

- Bucovinenii sunt cei mai vechi si mai neaosi moldoveni, iar Stefan cel Mare ”a deschis calea Tarii Romanesti inspre invesnicire”, a declarat vineri, in cadrul sedintei solemne a Academiei Romane de la Muzeul Bucovinei din Suceava, desfasurata cu ocazia Centenarului, presedintele acestui for, prof. univ.dr.…

- Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor. Secretarul Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a afirmat ca votul de…

- Comisia de transporturi din Camera Deputatilor a dat, marti, un vot favorabil pe proiectul de lege privind aprobarea investiției Autostrada Tg. Mureș-Iași. Opozitia a acuzat Guvernul ca nu doreste sa realizeze aceasta investitie, iar USR a propus mai multe amendamente care au fost preluate de toate…

- Moldova nu mai este cea mai saraca țara din Europa, dar mai avem înca mult de muncit ca sa sporeasca bunastarea oamenilor Moldovei. Economia țarii este în creștere pentru al treilea an consecutiv, s-au facut multe lucruri bune în Moldova din 2006 încoace, iar progresul nu…