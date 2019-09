DELIRIC X SILENT STRIKE II la Arenele Romane: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 septembrie 2019, la Arenele Romane din Bucuresti, Deliric si Silent Strike se intorc pentru lansarea celui de-al doilea album impreuna: Deliric X Silent Strike II. 1. PROGRAM 19:00 - Open Doors 20:00 - Dj Nasa - Warm Up cu rep ca snap 21:00 - PORCT TV presents Urbanist Session Young Bloods Motherfucker:…

- Aceasta solutie este una eficienta pentru ca se reduce accesul a peste 500.000 de masini zilnic in Bucuresti, masini care stau parcate pe unde apuca si care polueaza. Mai importanta este taxa de 10 lei pentru orice masina care are un nr de inmatriculare care nu este pe BUCURESTI, taxa…

- Muzeul Național de Arta al Romanie invita publicul, din 17 august 2019, sa vizitați mini expoziția–investigație avand ca tema misterioasa „dispariție” a portretului poetului avangardist Tristan Tzara, pictat de M.H. Maxy in 1924 și publicat in revista „Contimporanul” in același an. Expoziția cuprinde…

- Ei sunt medicii care au facut o operație in premiera la Spitalul Județean Argeș. Este vorba despre echipa formata din medicii: Casiana Costea – neurolog (UMF ”Carol Davila” București, ), Tudor Ionescu – UPU (UMF ”Victor Babeș” Timișoara, 35 de ani) și Silvia Glica – CT (UMF ”Carol Davila” București,…

- Simona Halep îsi va prezenta publicului din România trofeul cucerit sâmbata la Wimbledon, în cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, începând cu ora 19:00, scrie News.ro.Accesul publicului va fi gratuit."I-am…

- Accesul publicului va fi gratuit. "I-am transmis personal doamnei Primar General Gabriela Firea rugamintea ca Primaria sa ne puna la dispozitie Arena Nationala si logistica necesara organizarii acestui eveniment si am gasit, la fel ca intotdeauna, intelegerea necesara, drept pentru care ii adresez public…

- Pe 13 iulie, la Arenele Romane din Bucureti, Alternosfera te cheama la cel mai mare concert din istoria trupei. Evenimentul este prilejuit de aniversarea celor 20 de ani de la infiinare si face parte din Arhitectul din Babel Tour. In deschiderea concertului vor urca pe scena doua formatii din Republica…