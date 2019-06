Deficitul bugetar a urcat in luna mai la 14,7 miliarde de lei, peste 1,4 %, cel mai mare din 2011 incoace, au declarat pentru G4Media .ro surse guvernamentale. Saltul este major comparativ cu luna trecuta, de 3,3 miliarde de lei mai mult și fața de anul trecut cand, in aceeași perioada, execuția bugetara inregistra un minus de doar 0,88%. Practic, Guvernul Dancila a cheltuit de la inceputul anului cu aproape 100 de milioane de lei pe zi mai mult fața de cat trebuia. Deficite bugetare atat de mari au mai fost inregistrate in Romania in perioada crizei economice, 2010 – 2012.